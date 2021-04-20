По итогам I квартала предложение на рынке новостроек в Самаре выросло

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Эксперты Авито Недвижимости подвели итоги I квартала 2021 года на рынке первичной недвижимости. В результате анализа было зафиксировано увеличение объемов предложения в сегменте новостроек — на 14% в годовом выражении и на 23% по отношению к предыдущему кварталу.

Одновременно спрос на новое жилье начал постепенно снижаться: -6% год к году и -14% за квартал. Тем не менее цены продолжают расти: +26% за год и +8% за последние три месяца. В среднем по России в минувшем квартале можно было приобрести квартиру в новостройке по цене 107 000 рублей за квадратный метр. В Самаре количество объявлений о продаже новых квартир выросло на 2% за квартал. Цены в городе держались на отметке 56 789 рублей за кв.м, что на 9% выше чем год назад, и на 9% больше чем в прошлом квартале.

По итогам I квартала текущего года замечена некоторая стабилизация обстановки на рынке первичного жилья вслед за ажиотажем предыдущего года. Так, уровень предложения превысил прошлогодние отметки на 14%, причем за последний квартал его показатели выросли на 23%. Иными словами, рынок постепенно начал двигаться в сторону равновесия после того, как большинство ликвидных объектов недвижимости в прошлом году были распроданы, а ряд девелоперов испытывал сложности с завершением строительства проектов. При этом интерес покупателей постепенно начал ослабевать: спрос* по итогам последних трех месяцев оказался на 6% ниже, чем в I квартале 2020 г. и на 14% ниже, чем в IV квартале того же года. Подобный вектор развития в основном обусловлен тем фактом, что многие россияне уже успели воспользоваться выгодными ипотечными предложениями в прошлом году и приобрести квартиру, сохранив накопления на фоне колебаний в экономической конъюнктуре.

В минувшем квартале большую часть рынка новостроек, как и прежде, занимали самые популярные варианты жилья — однокомнатные и двухкомнатные квартиры, на которые в совокупности пришлось 70% в общей структуре предложения. Меньшую долю составили трехкомнатные квартиры (15%) и студии (13%), при этом просторное жилье, состоящее из четырех и более комнат, а также помещения свободной планировки были представлены на рынке в гораздо меньшем объеме (по 1% на каждую категорию). Одновременно число объявлений наиболее значительно в исследуемые периоды увеличилось в сегменте студий: в 1,5 раза за год и в 1,4 раза за квартал.

Прошлогодний тренд на повышение стоимости жилья в новостройках сохранился и в этом году, тем не менее темпы роста становятся менее впечатляющими. В годовом выражении средняя цена новой квартиры по стране поднялась на 26%. Однако в предыдущие три месяца подорожание все же стало несколько замедляться: по сравнению с IV кварталом 2020 года средняя цена квадратного метра жилья в новых домах возросла на 8% и достигла отметки 107 000 рублей. Такие факторы, как увеличение себестоимости строительства, вызванного высокими темпами инфляции, постепенным переходом на проектное финансирование, подорожанием материалов, возросшими расходами застройщиков и колебаниями курсов валют, а также дефицит новых объектов для продажи, продолжают провоцировать увеличение стоимости первичной недвижимости. При этом, пожалуй, ключевую роль в столь существенном повышении цен играют льготные условия при выдаче ипотеки.