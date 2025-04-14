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Объём неплатежей по ипотеке на покупку строящегося жилья в 2025 году может вырасти в два раза

14 апреля 2025 10:59
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Объём неплатежей по ипотеке на покупку строящегося жилья в 2025 году может вырасти в два раза

С начала 2025 года объём неплатежей по ипотеке на покупку строящегося жилья вырос на 1,4 млрд (+15%), превысив 10,7 млрд рублей. В 2024 году просроченный банковский портфель в среднем ежемесячно прибавлял по 310 млн рублей, в 2023 году — по 70 млн рублей. При сохранении негативных темпов просроченный портфель ипотеки «на стройку» по итогам 2025 года впервые может превысить 19 млрд рублей, увеличившись в два раза. Такую оценку приводят эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе данных ЦБ РФ. 

По мере накопления объёма неплатежей по ипотеке на покупку строящегося жилья и сокращении самого ипотечного портфеля, доля просроченной задолженности уже выросла более чем в два раза, с 0,11% на начало 2024-го до 0,24% на начало марта 2025-го.

«Рынок уделяет недостаточное внимание показателю уровня просроченной задолженности по ипотеке в секторе строящегося жилья, не выделяя его в отдельную категорию. Тем не менее, ни одно направление банковского кредитования, будь то классические кредиты наличными, ипотека на вторичное жилье или автокредитование, прежде не показывали двукратные темпы прироста просроченной задолженности за столь короткий промежуток времени, — отмечает генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов. — Сейчас доля просроченных ипотечных кредитов на строящееся жилье составляет 8,7% от общего просроченного ипотечного портфеля. Так как в последние годы превалировала выдача ипотечных кредитов на строящееся жилье, то более быстрый рост просроченной задолженности в этом сегменте закономерен и в будущем эта доля будет расти».

Как ранее писал «Долговой Консультант», в 2023 году динамика прироста просроченной ипотеки на покупку строящегося жилья составила 18%, в 2024 году — 66%. 

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