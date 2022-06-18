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На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области

18 июня 2022 11:25
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На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области

В пятницу, 17 июня 2022 года, в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, состоялось торжественное подписание концессионных соглашений между Правительством Самарской области и ООО «ПроШкола» (группа ВЭБ.РФ) о строительстве в регионе трех новых школ. На форуме также было заключено соглашение о намерениях по созданию межвузовского кампуса.  

Со стороны Правительства Самарской области подпись под документами о возведении школ поставил первый вице-губернатор региона, председатель Правительства Виктор Кудряшов. Соглашение о намерениях по созданию кампуса заверил подписью министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Со стороны ООО «ПроШкола» документы подписала исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральный директор группы компаний «ПроШкола» Алиса Денисова.  

В рамках концессионных соглашений в Самарской области будут построены три новых школы на принципах государственно-частного партнерства в рамках государственной программы РФ «Развитие образования». Это общеобразовательная школа на 1100 мест в 14-м квартале жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе Самары, школа на 550 мест в микрорайоне «Крутые ключи» в Красноглинском районе областного центра и общеобразовательная школа на 675 мест в Автозаводском районе Тольятти (18-й квартал). 

Это событие дало старт второму этапу реализации в регионе масштабного проекта по строительству школ на условиях государственно-частного партнерства в сотрудничестве с группой компаний «ПроШкола». Напомним, в рамках первого этапа уже развернуто строительство первой такой школы в селе Лопатино Волжского района. Ее планируют ввести в эксплуатацию в середине следующего года. Общая стоимость строительства составляет 1,86 миллиарда рублей.

«Все объекты значительно улучшат ситуацию с социальной инфраструктурой в новых, густонаселенных районах Самары и Тольятти, в том числе таких, которые только формируются и застраиваются. Мы очень благодарны компании "ПроШкола", ВЭБ.РФ за поддержку. Мы прошли достаточно большой путь, сегодня активно занимаемся подготовкой земельных участков, завершаем их освобождение от инженерных сетей, различных объектов. Уверен, что с этой задачей мы справимся, и строительство начнется уже в ближайшее время», - отметил Виктор Кудряшов.

Планируемый срок ввода трех новых образовательных учреждений - конец 2023 года, общая стоимость строительства – 3,6 млрд рублей.

«У нас уже есть опыт успешной реализации в Самарской области проектов первой волны. В микрорайоне Южный город активно идет строительство школы ударными темпами. Уверены, что подрядчики - а это местные, самарские строительные компании - не подведут и на новых объектах. Привлекая ресурсы крупнейших финансовых организаций, мы уверены, что можем это делать в срок, ритмично финансировать стройку, и с уверенностью смотрим на новый проект по возведению межвузовского кампуса. Для нас это знаковый объект, так как это будет первый проект по кампусам в группе ВЭБ», - подчеркнула Алиса Денисова.

Университетский городок планируют разместить рядом со стадионом «Самара Солидарность Арена». Здесь планируют создать международный межвузовский кампус IT-направления на 5 000 мест, что позволит усовершенствовать инфраструктуру ключевого вуза страны, а также обеспечить развитие аэрокосмической и IT отраслей.

«Будут созданы комфортные современные условиях для проживания студентов, это позволит нам привлечь молодежь из других регионов и стран, поднять уровень образования и междисциплинарное взаимодействие студентов разных самарских вузов на новый уровень. Новый импульс развития получат межвузовские образовательные направления на стыке медицины, машиностроения, космической отрасли. Уверен, что это станет основой для создания инновационных продуктов, которые изменят мир. Благодаря нашему партнерству с таким надежным, суперпартнером, как ВЭБ.РФ – а это крупнейший институт развития в стране, - наш план создания межвузовского кампуса обретает реальные очертания», - прокомментировал заключение соглашения о намерениях по созданию кампуса Виктор Кудряшов.

 

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