Минпросвещения РФ выделит 1,2 млрд на новую школу в Южном городе

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Министерство просвещения согласовало заявку Самарской области на строительство еще одной школы в Южном Городе. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн в своем Tweeter — аккаунте.

«Отличная новость! Минпрос РФ поддержало заявку Самарской области на строительство новой школы на 1,5 тыс. мест в Южном городе. Сегодня комиссия одобрила выделение 1,265 млрд руб. Буду и дальше контролировать весь процесс», — сообщает Александр Хинштейн.

Южный Город уже может похвастаться современной школой. В августе 2019 девелопер Южного города компания «Древо» уже ввел в эксплуатацию образовательный центр высокого уровня, рассчитанный на 1500 обучающихся — Южный город-2. До этого в микрорайоне с 2017 года работал только один корпус ОЦ – Южный город-1.

«Для Южного города — новая школа важнейший вопрос», — написал в своем блоге Хинштейн. Отметим, что сейчас в Южном городе проживает более 20 тыс. человек, в основном население представляют молодые семьи с детьми. Поэтому новую школу в микрорайоне местное население очень ждет, пишет Обозрение.