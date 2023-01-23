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Во время работ на линии по улице Красноармейской с левым поворотом на улицу Галактионовскую, трамвайное сообщение будет сохранено. 
Метрострой: планируется переустройство трамвайной линии в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской
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Метрострой: планируется переустройство трамвайной линии в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской

23 января 2023 14:37
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Во время работ на линии по улице Красноармейской с левым поворотом на улицу Галактионовскую, трамвайное сообщение будет сохранено. 

Строительство самарского метрополитена и сопряженные с этим работы на инженерных коммуникациях продолжаются. Один из основных вопросов повестки совещания, которое провел Первый заместитель Главы Самары Владимир Василенко, связан с предстоящим переустройством трамвайных путей. Работы будут организованы в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской. Муниципальным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление» выданы технические условия для переустройства линии.

Важно отметить, что во время работ на линии, которая пролегает по улице Красноармейской с левым поворотом на улицу Галактионовскую и в обратном направлении, трамвайное сообщение будет сохранено. 

А на следующем этапе потребуется временное перекрытие перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской для возведения тягово-понизительной подстанции в зоне метростроя, где в будущем расположится станционный комплекс. Предусмотрено вскрытие участка, большой объем подземных работ, устройство монолитного блока, установка и подключение оборудования и др.

 

 

Фото:   администрация Самары

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