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В рамках строительства новой станции самарского метро «Театральная» активно ведутся подготовительные работы. Вынос инженерных коммуникаций – сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения, электрических кабельных линий, а также газовой магистрали – является неотъемлемой частью работ.

Параллельно они организованы на всем участке улицы Галактионовской в границах улиц Вилоновской и Красноармейской и в примыкающих скверах.

В настоящий момент в сквере в районе пересечения улиц Галактионовской и Вилоновской переносят теплотрассу.

Также в рамках подготовительного этапа из зоны строительства будущего станционного комплекса были вынесены трамвайные пути и контактная сеть – освобождено около 450 метров территории. После выноса коммуникаций специалисты смогут приступить к основному фронту работ – разработке стартового котлована, а также монтажу тоннелепроходческого механизированного комплекса.

Ввод в эксплуатацию новой станции самарской «подземки» позволит связать промышленные районы Самары с историческим центром города, что повысит для десятков тысяч жителей доступность объектов культуры, образования, отдыха. При этом станет возможным сокращение интервала движения электропоездов до 5-8 минут.

Фото: администрация Самары