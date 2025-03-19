квадратный метр в частном доме в Самарской области в полтора раза дешевле, чем в новостройке

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В преддверии дачного сезона Яндекс Недвижимость изучила динамику стоимости частных домов в российских регионах, а также количество доступных предложений и среднюю полную стоимость дома. За год такая недвижимость подешевела в Ленинградской области и Краснодарском крае, а сильнее всего выросла в цене в Омской и Волгоградской областях.

По данным Яндекс Недвижимости, средняя полная цена частных домов в регионах со столицами-миллионниками за год увеличилась на 13,2% и составила 10,1 млн рублей. Медианная стоимость квадратного метра частного дома в исследуемых регионах составила 77 тыс. рублей в феврале 2025 года. В то же время цена «квадрата» в новостройках в этих регионах в среднем составляет 158 тыс. рублей, а на вторичном рынке — 114 тыс. рублей.

В Самарской области средняя полная цена дома за год увеличилась на 12,9% и составила 10,2 млн рублей. Медианная стоимость квадратного метра в регионе составила 70 тыс. рублей в феврале 2025 года. В то же время цена «квадрата» в новостройках региона составляет 120 тыс. рублей, а на вторичном рынке — 94 тыс. рублей. Количество новых предложений в сегменте частных домов в регионе за год выросло на 22,5%, при этом средняя площадь увеличилась на 5%.

Количество предложений за год по регионам со столицами-миллионниками увеличилось в среднем на 29,9%.

«Весной рынок загородной недвижимости традиционно активизируется — это хорошее время для покупки частного дома, поскольку именно в этот период можно более тщательно оценить участок и особенности рельефа. При этом за год по увеличению количества предложения как от застройщиков, так и от частных лиц мы видим, что тренд на такое жилье сохраняется, особенно в районах с развитой инфраструктурой — школами, детскими садами и транспортными маршрутами. Застройщики реагируют на спрос, предлагая современные таунхаусы и коттеджи, подходящие для постоянного проживания. При этом в большинстве регионов стоимость квадратного метра частных домов значительно ниже, чем в других сегментах. Это делает формат еще более популярным для покупки, особенно среди категорий покупателей, которые рассматривают дом в качестве основного места жительства и собираются расширить жилую площадь», — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость.