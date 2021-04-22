Как подключить газ к своему дому

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Одна из самых острых проблем в нашей богатой газом стране, как ни парадоксально, – подключение к газопроводам новых пользователей. Нередки случаи, когда газопровод проходит в ста метрах от населенного пункта – но ни одной нитки газопровода туда не идет.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, газовики выставляют за подключение такие суммы, как будто именно с этого потребителя хотят получить все деньги не только за газопровод, но и за бурение скважины. Эта проблема едина и для Подмосковья, и для Сибири и даже для тех регионов, где газ этот добывается.

И вот сегодня, наконец, предложено проблему «последней мили» просто убрать, или, по крайней мере, решать ее газовикам с правительством, а не с потребителем.

Даже если это будет единственная инициатива президента, которую реализует правительство, то это выступление уже можно назвать революционным. А таких серьезных инициатив в выступлении президента прозвучало немало.