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Две очереди самарской набережной соединят двухуровневой эстакадой

26 мая 2021 09:22
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Две очереди самарской набережной соединят двухуровневой эстакадой

Во вторник, 25 мая в Самаре обсуждалась концепция реализации проекта по соединению первой и второй очередей набережной Волги.

Напомним, сейчас набережная разрывается на две части в районе Вилоновского спуска. Она заканчивается под Струковским садом и начинается снова лишь от бассейна ЦСКА под площадью Славы. Между участками же располагаются здания силовиков, ГРЭС и Жигулевского пивоваренного завода. На днях губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение продумать, как сделать набережную непрерывной. Возможно, очереди соединят эстакадой.

Как сообщила глава Самары Елена Лапушкина, в обсуждении концепции приняли участие и собственники объектов, которые сейчас расположены на данном участке у Волги. По словам мэра, эстакада по сути будет пятой очередью набережной, полноценной большой зоной отдыха с объектами для проведения досуга. Предположительно, она будет двухуровневой.

Елена Лапушкина также отметила, что проект будет разработан с учетом того, что на территории располагаются объекты культурного наследия, а также с учетом предложений собственников и жителей Самары.

Разрабатывать проект эстакады планируется начать уже в 2021 году, пишет Самру.ру.

Теги: Волга набережная эстакада

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