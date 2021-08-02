Дмитрий Азаров: «Без поддержки Президента набранные темпы развития региона были бы невозможны»

133

В понедельник, 2 августа, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил строителей моста через реку Сок. Все основные работы на объекте уже завершены – на полтора года раньше изначально запланированных сроков. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», поддержке Правительства страны и лично Президента Владимира Путина, слаженной работе региональной команды под руководством Губернатора.

Новый мост через реку Сок позволил решить проблему «узкого горлышка» на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог. «Сотни тысяч жителей Самарской области, которые едут на работу, на отдых, на свои дачи, на протяжении десятилетий мечтали о новом мосте, стоя часами в пробках. А сегодня люди даже в час пик свободно проезжают его. И слова благодарности с момента технического открытия уже звучат в адрес строителей», – отметил Дмитрий Азаров и подчеркнул, что брать повышенные обязательства, ответственно их исполнять и работать на результат – это по-самарски. Удобство, качество и значимость объекта жители и гости региона оценивают уже две недели – с момента технического открытия моста.

«Перед мостовым переходом было отремонтировано и расширено до 4 полос Красноглинское шоссе, – так же, как и дорога в поселке Волжский. Здесь оставалось одно «узкое горлышко». Открытие нового моста позволит увеличить пропускную способность этого участка: она была более 4 тысяч автомобилей в сутки, а стала на 50% больше», – отметил заместитель генерального директора подрядной организации Алексей Зотов.

Напомним, что строительство нового моста через Сок началось в декабре 2019 года. Его протяженность 306 метров. Он состоит из пяти монолитных железобетонных опор высотой до 20 метров и металлического пролетного строения общим весом около 1700 тонн.

Приоритетное внимание – качеству работ. Алексей Зотов отметил, что гарантия на искусственные сооружения 10 лет.

Контроль за производством, ходом строительства и качеством работ выполнял прораб подрядной организации Алексей Мичурин. «Работы не останавливались, велись в несколько смен. Самое главное, что все было доставлено вовремя: финансирование, необходимые материалы для строительства. Заминок по ходу работ не было, все удалось сделать раньше намеченных сроков», – поделился секретом успеха он. На стройке в разные этапы было занято более 300 человек.

Об объемах проделанной работы Главе региона рассказал и водитель КАМАЗА, который с первых дней трудится на стройке. Николай Старков предложил Дмитрию Азарову вместе проехать по объекту. После символичного осмотра Губернатор поблагодарил весь коллектив строителей за ответственный подход и профессионализм.

«Очень символично, что этот мост открывается в год юбилея – 170-летия Самарской губернии. В преддверии дня строителя хочу отметить всех, кто ударным трудом подтвердил свой высокий профессионализм, кто обеспечил сегодня высокий результат. Сегодня я приехал в первую очередь для того, чтобы сказать спасибо вам, мужики, – обратился Дмитрий Азаров к рабочим. – Это очень важное дело, которое мы вместе сделали. И я думаю, мы десятилетия будем слышать слова благодарности в адрес тех, кто построил новый мост через реку Сок».

Губернатор отметил, что Самарская область на протяжении всех лет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» является лидером в стране. Президент России уделяет большое внимание развитию транспортной, дорожной инфраструктуры, связанности регионов. Все это позволяет опережающими темпами двигаться вперед, к намеченным целям.

«Важно в этот день поблагодарить Президента страны Владимира Владимировича Путина. Мы ударными темпами создавали условия для реализации национального проекта «Безопасные качественные дорогие», чтобы претендовать на дополнительную поддержку. Но без решения Президента, без поддержки региона не было возможности строить сразу 3 моста. Один из них завершили, надо браться за новый большой проект, – акцентировал Дмитрий Азаров. – Я рад тому, как реализуется проект строительства мостового перехода, развязок по Самарскому мосту, преображается Куйбышевский район Самары. Открыто движение по мосту через Сок, крайне важного для жителей юга Самарской области. И несмотря на все вызовы, с которым сталкивается наше общество и наша страна, строится самый масштабный мост через Волгу. Без поддержки Президента такие темпы развития региона не были бы возможны».