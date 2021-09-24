Для строительства крематория под Самарой выбрали село Хорошенькое

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Самарские власти определились с местом, где может быть построен крематорий. В министерстве строительства региона подтвердили, что в качестве потенциальной площадки для возведения этого объекта в документах фигурирует сельское поселение Хорошенькое Красноярского района.

Как пояснили в минстрое, пока окончательного решения о начале строительства крематория в Самарской области еще не принято. Однако перспективная территория для этого объекта уже определена. Правда, речь пока идет только о проекте Генплана.

- В настоящее время проектом Генплана сельского поселения Хорошенькое предусмотрено размещение кладбища на территории в 40 гектаров с возможностью строительства крематория на две печи, - рассказали в минстрое. – Земельный участок находится рядом с поселком Кривое озеро.

В ведомстве также подчеркнули, что при строительстве объекта будут соблюдены все СанПиНы. В частности, санитарно-защитная зона крематория составит не менее положенных по закону тысячи метров. Кстати, именно эти требования не позволили определить участок под строительство крематория в черте Самары – найти там подходящую территорию оказалось просто невозможно.

Тем не менее, как подчеркнули в минстрое, пока возведение крематория в Красноярском районе – не более чем проект. Ни разрешения на строительство, ни конкретного проекта этого сооружения, ни реального инвестора пока нет.

Но местные жители уже вовсю бьют тревогу. Они опасаются, что строительство кладбища и крематория в километре от села негативно скажется на экологической обстановке в районе.

- У нас грунтовые воды залегают очень высоко, каждый год по весне – настоящий потоп, - рассказывают люди. – Так что все это потечет в наши колодцы. Кроме того, у нас плодородная земля, чернозем. Неужели нельзя использовать под крематорий менее плодородные участки?

Жители написали петицию с обращением к властям с просьбой отменить строительство крематория рядом с их домами. Кроме того, они уверены, что общественные слушания, позволившие изменить зонирование земельного участка и определить его под крематорий, власти поселения и района провели с нарушениями. Сейчас в ситуацию вмешалась прокуратура Самарской области. Протест районной прокуратуры власти Красноярского района отклонили. Но сейчас прокуратура Самарской области вынесла этот вопрос в суд, пишет Самара-КП.