Заболеваемость ковидом будет расти до середины ноября

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При этом цифры будут высокими.

Об этом сообщил ТАСС гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. По его словам, на спад ситуация с ковидом может пойти в начале декабря при условии соблюдения необходимых профилактических мер. Говоря о локдауне, Исаев пояснил, что сейчас это самый действенный способ улучшения ситуации с заболеваемостью.

Накануне в России выявили 37 678 новых случаев заражения коронавирусом – это антирекорд с начала пандемии. Умерли 1075 человек – это также максимальный показатель.