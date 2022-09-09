всерьез боится новой волны коронавируса только каждый двадцатый самарец

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Очередная волна коронавируса встревожила общество: ее наступления боятся больше, чем в марте. При этом антипрививочники гораздо бесстрашнее привитых. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Самары.

1 из 20 самарцев всерьез боится новой волны коронавируса. Каждый третий (33%) лишь немного опасается очередного подъема заболеваемости, а 62% совсем не боится столь стремительно мутирующего вируса.



Опрошенные старше 45 лет испытывают сильный страх перед COVID-19 чаще, чем респонденты до 34 (6% против 4%). Тех, кто немного боится, больше среди женщин (43% против 27% среди мужчин), тогда как о полном отсутствии каких-либо опасений чаще сообщали представители сильного пола (66% против 54%). Тех, кто совсем не боится коронавируса, больше всего среди горожан с доходом свыше 80 тыс. руб. (74%). Респонденты, не вакцинированные от ковида, гораздо чаще вакцинированных говорили, что совсем его не боятся (67% против 62% среди тех, кто сделал прививку менее полугода назад).



Опрошенные из разных городов относятся к коронавирусу по-разному. О сильном страхе перед болезнью чаще сообщали москвичи и петербуржцы, реже — новосибирцы.



По сравнению с мартом нынешнего года, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, возросло и число тех, кто очень боится, и число тех, кто лишь немного опасается коронавируса (на 2 и на 7 п.п. соответственно). Такая картина близка к ситуации апреля 2021 года, когда в мире нарастала третья волна пандемии.



Время проведения: 23 августа — 7 сентября 2022 года