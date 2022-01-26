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Врачи обнаружили определённые особенности течения коронавируса у детей. Штамм «омикрон» нередко поражает у них бронхи, сообщил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, чаще всего старт болезни у несовершеннолетних проходит стереотипно, но нередко отмечается проявление бронхиолита, который требует обязательного врачебного участия, а иногда и госпитализации.

Помимо этого, у каждого третьего ребёнка отмечается диарея, сказал специалист. Он добавил, зачастую подобное встречаются у детей в возрасте от двух до пяти лет.

Ранее Горелов заявлял, что при появлении «омикрона» доля детей среди заболевших увеличилась с 10% до 15%.