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Врач-терапевт озвучил группы риска, которым рекомендуется продолжить соблюдать антиковидные ограничения

28 марта 2022 13:37
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Врач-терапевт озвучил группы риска, которым рекомендуется продолжить соблюдать антиковидные ограничения

Ученые и врачи прогнозируют «новую волну» коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «стелс-омикрон». Врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева рассказала, кому рекомендуется соблюдать антиковидные ограничения и не пренебрегать вакцинацией. 

Особенность течения заболевания «стелс-омикрона», вызванного этой разновидностью вируса, в том, что передача вируса от человека к человеку осуществляется намного быстрее, уменьшается длительность инкубационного периода, а у многих пациентов он протекает бессимптомно. Это означает, что иммунизированное население может быть переносчиком нового штамма, не чувствуя при этом никаких симптомов болезни, что само собой несет с собой угрозу распространения заболевания на группы с менее сильным иммунитетом.  

Поэтому соблюдение социальной дистанции, масочного режима при непродолжительных контактах, и прежде всего вакцинация и ревакцинация в положенные сроки остаются особенно актуальными для людей с хроническими заболеваниями, наряду с полноценным питанием, соблюдением режима труда и отдыха. 

В группе риска по-прежнему пациенты, страдающие сахарным диабетом, заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, а также имеющие онкологические заболевания. Возраст 60+ в зоне особого риска, поскольку, как правило, пациенты имеют несколько сопутствующих диагнозов. 

Если все-таки вам пришлось столкнуться с инфекцией COVID-19, для пациентов с сахарным диабетом и с сердечно-сосудистыми заболеваниями есть специальные рекомендации. Пациенты, страдающие сахарным диабетом, особенно возрастной категории старше 60 лет, а также молодые пациенты с лабильным течением сахарного диабета 1 типа, при установлении диагноза новой коронавирусной инфекции должны получать лечение в условиях круглосуточного стационара. Эта мера связана с тем, что пациенты данной категории имеют повышенный риск осложнений. На фоне новой коронавирусной инфекции происходит декомпенсация сахарного диабета и чаще всего развиваются сердечно-сосудистые осложнения, повышается тромбообразование. Пациенты со стабильным течением сахарного диабета в возрасте до 60 лет могут получать лечение на дому при строгом соблюдении назначений врача. 

Для профилактики необходимо придерживаться следующих правил:

  • - диета стол №9;
  • -  увеличить употребление белка (нежирное мясо, рыба, творог, яйца);
  • - соблюдать питьевой режим - употреблять до 2 л жидкости в сутки равными порциями в течение дня;
  • - продолжить прием сахароснижающих препаратов под контролем уровня глюкозы крови;
  • - продолжить прием препаратов, назначенных для постоянного приема   с целью лечения сопутствующих заболеваний. 

Важно оценивать динамику вашего состояния. В этом Вам помогут приборы для самоконтроля: термометр, тонометр, глюкометр, пульсоксиметр. Если нарастает одышка, слабость, усиливается кашель, сохраняется температура выше 38 градусов, сатурация ниже 95%, АД ниже 100\60 мм рт ст, пульс выше 100 в минуту, следует незамедлительно вызвать бригаду СМП.

 

Теги: Коронавирус

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