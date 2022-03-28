Врач-терапевт озвучил группы риска, которым рекомендуется продолжить соблюдать антиковидные ограничения

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Ученые и врачи прогнозируют «новую волну» коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «стелс-омикрон». Врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева рассказала, кому рекомендуется соблюдать антиковидные ограничения и не пренебрегать вакцинацией.

Особенность течения заболевания «стелс-омикрона», вызванного этой разновидностью вируса, в том, что передача вируса от человека к человеку осуществляется намного быстрее, уменьшается длительность инкубационного периода, а у многих пациентов он протекает бессимптомно. Это означает, что иммунизированное население может быть переносчиком нового штамма, не чувствуя при этом никаких симптомов болезни, что само собой несет с собой угрозу распространения заболевания на группы с менее сильным иммунитетом.

Поэтому соблюдение социальной дистанции, масочного режима при непродолжительных контактах, и прежде всего вакцинация и ревакцинация в положенные сроки остаются особенно актуальными для людей с хроническими заболеваниями, наряду с полноценным питанием, соблюдением режима труда и отдыха.

В группе риска по-прежнему пациенты, страдающие сахарным диабетом, заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, а также имеющие онкологические заболевания. Возраст 60+ в зоне особого риска, поскольку, как правило, пациенты имеют несколько сопутствующих диагнозов.

Если все-таки вам пришлось столкнуться с инфекцией COVID-19, для пациентов с сахарным диабетом и с сердечно-сосудистыми заболеваниями есть специальные рекомендации. Пациенты, страдающие сахарным диабетом, особенно возрастной категории старше 60 лет, а также молодые пациенты с лабильным течением сахарного диабета 1 типа, при установлении диагноза новой коронавирусной инфекции должны получать лечение в условиях круглосуточного стационара. Эта мера связана с тем, что пациенты данной категории имеют повышенный риск осложнений. На фоне новой коронавирусной инфекции происходит декомпенсация сахарного диабета и чаще всего развиваются сердечно-сосудистые осложнения, повышается тромбообразование. Пациенты со стабильным течением сахарного диабета в возрасте до 60 лет могут получать лечение на дому при строгом соблюдении назначений врача.

Для профилактики необходимо придерживаться следующих правил:

- диета стол №9;

- увеличить употребление белка (нежирное мясо, рыба, творог, яйца);

- соблюдать питьевой режим - употреблять до 2 л жидкости в сутки равными порциями в течение дня;

- продолжить прием сахароснижающих препаратов под контролем уровня глюкозы крови;

- продолжить прием препаратов, назначенных для постоянного приема с целью лечения сопутствующих заболеваний.

Важно оценивать динамику вашего состояния. В этом Вам помогут приборы для самоконтроля: термометр, тонометр, глюкометр, пульсоксиметр. Если нарастает одышка, слабость, усиливается кашель, сохраняется температура выше 38 градусов, сатурация ниже 95%, АД ниже 100\60 мм рт ст, пульс выше 100 в минуту, следует незамедлительно вызвать бригаду СМП.