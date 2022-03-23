ВОЗ: несколько европейских стран рано отменили ограничения по ковиду

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И в результате сейчас в Европе наблюдается резкий рост заболеваемости, вероятно, связанное с новым, более заразным подвариантом штамма "омикрон" BA2.

По словам директора европейского региона ВОЗ Ханса Клюге, некоторые страны, включая Германию, Францию, Италию и Великобританию, "крайне жёстко сняли свои антиковидные ограничения". Он отметил, что миру придется жить с COVID-19 "долгое время, но это не значит, что мы не можем избавиться от пандемии". Для этого страны должны защитить уязвимых людей, усилить эпиднадзор и тестирование, передает Радио Маяк.