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В Москве открывается крупнейший прививочный пункт в России

5 июля 2021 15:52
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Новый пункт будет работать на площадке Гостиного двора. Его стандартная мощность — до шести тысяч человек в сутки.

В Москве открывается крупнейший прививочный пункт в России, заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Новый пункт будет работать на площадке Гостиного двора. Его стандартная мощность — до шести тысяч человек в сутки, но время работы и, соответственно, пропускную способность можно увеличить.

"Последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости COVID в городе, но, тем не менее, сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке", — сказал мэр на открытии прививочного пункта.

Он подчеркнул важность вакцинации от COVID-19.

"Чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах", — пояснил Собянин.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: крупнейший в России Москва прививочный пункт

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