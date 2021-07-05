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В Москве открывается крупнейший прививочный пункт в России, заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Новый пункт будет работать на площадке Гостиного двора. Его стандартная мощность — до шести тысяч человек в сутки, но время работы и, соответственно, пропускную способность можно увеличить.

"Последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости COVID в городе, но, тем не менее, сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке", — сказал мэр на открытии прививочного пункта.

Он подчеркнул важность вакцинации от COVID-19.

"Чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах", — пояснил Собянин.

Фото из открытых источников