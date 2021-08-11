В структуру самарских ковидных госпиталей добавят еще 100 коек

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С 18 августа дополнительные места развернет на своей базе Безенчукская ЦРБ.

Сейчас в Самарской области свободный коечный фонд сохраняется на уровне 10%, в стационарах лечатся 3402 человека с коронавирусом и подозрением на инфекцию. 90,8 % из них – пациенты средней тяжести, за неделю этот показатель увеличился почти на 4%. Данные сообщили на заседании регионального оперштаба по борьбе с заболеванием вчера, 9 августа.

Суточный показатель заболеваемости за 9 августа – 14,62 на 100 тысяч населения, в РФ – 15,1. Выявлено 465 случаев коронавируса. В течение прошлой недели цифры держались также в этих пределах.

ОРВИ и внебольничных пневмоний стало больше на 1,99% и 43,3% соответственно по сравнению с предыдущей неделей. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то ОРВИ сейчас болеют в 2,5 раза чаще, а пневмониями — реже.

Сейчас привито почти 58% от необходимого для коллективного иммунитета количества взрослого населения области. За весь период в регион поставлено более 984 тысяч доз вакцин. Среди медицинских работников привиты почти 80%, работников сферы образования – более 66%, госслужащих – почти 73%. Меньше всего привитых среди представителей сферы услуг – 58,9%.

В Шенталинском, Исаклинском, Камышлинском, Хворостянском, Елховском районах уже привито необходимое число жителей для формирования коллективного иммунитета, но поставки вакцины в эти районы не прекратятся, сообщает Обозрение.