В Самарской области подтверждено за сутки 1635 случаев COVID-19

79

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Самарской области сообщает:

на 05.09.2022 в регионе за сутки госпитализировано 26 пациентов.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9575, нарастающим итогом 7707932.

Подтверждено за сутки 1635 случаев COVID-19:

- 903 в г. Самара

- 312 в г. Тольятти

- 71 в г. Сызрань

- 46 в г. Кинель

- 44 в Волжском районе

- 38 в г. Новокуйбышевск

- 21 в г. Жигулевск

- 14 в Кинельском районе

- 13 в Похвистневском районе

- 13 в Алексеевском районе

- 13 в Безенчукском районе

- 11 в Кошкинском районе

- 11 в г. Похвистнево

- 10 в Красноярском районе

- 10 в Сызранском районе

- 10 в г. Отрадный

- 9 в Богатовском районе

- 9 в Нефтегорском районе

- 8 в г. Октябрьск

- 7 в Ставропольском районе

- 7 в Пестравском районе

- 6 в Хворостянском районе

- 5 в Красноармейском районе

- 5 в Шигонском районе

- 4 в Большеглушицком районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Клявлинском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 4 в Елховском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в г. Чапаевск

- 3 в Большечерниговском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Шенталинском районе

1384 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 251 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 415596

случаев коронавируса.

✔️Скончались 7967 человек (нарастающим итогом), в том числе 1 за сутки.