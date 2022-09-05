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В Самарской области подтверждено за сутки 1635 случаев COVID-19

5 сентября 2022 13:44
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В Самарской области подтверждено за сутки 1635 случаев COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Самарской области сообщает:
на 05.09.2022 в регионе за сутки госпитализировано 26 пациентов.


Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9575, нарастающим итогом 7707932.
 Подтверждено за сутки 1635 случаев COVID-19:
- 903 в г. Самара
- 312 в г. Тольятти
- 71 в г. Сызрань
- 46 в г. Кинель
- 44 в Волжском районе
- 38 в г. Новокуйбышевск
- 21 в г. Жигулевск
- 14 в Кинельском районе
- 13 в Похвистневском районе
- 13 в Алексеевском районе
- 13 в Безенчукском районе
- 11 в Кошкинском районе
- 11 в г. Похвистнево
- 10 в Красноярском районе
- 10 в Сызранском районе
- 10 в г. Отрадный
- 9 в Богатовском районе
- 9 в Нефтегорском районе
- 8 в г. Октябрьск
- 7 в Ставропольском районе
- 7 в Пестравском районе
- 6 в Хворостянском районе
- 5 в Красноармейском районе
- 5 в Шигонском районе
- 4 в Большеглушицком районе
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Клявлинском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 4 в Елховском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в г. Чапаевск
- 3 в Большечерниговском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Шенталинском районе
1384 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 251 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
                                                         

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 415596
 случаев коронавируса.
✔️Скончались 7967 человек (нарастающим итогом), в том числе 1 за сутки.

Теги: Коронавирус

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