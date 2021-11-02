В Самарской области в ближайшие дни увеличат количество коек для больных ковидом

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Российские регионы усиливают меры для борьбы с коронавирусом. В Тульской области уже на этой неделе станет втрое больше военных медиков, помогающих лечить пациентов с COVID-19. Новый отряд, который направят в регион, насчитывает почти 150 врачей и медсестер.

В Самарской области в ближайшие дни увеличат количество коек в госпиталях более чем на 370. Всего в регионе для больных ковидом отвели уже почти половину всех больничных мест. За неделю заболеваемость выросла примерно на 40%, много инфицированных – среди детей до 6 лет.

Число коек увеличивают и в республике Коми, где коронавирус распространяется быстрее, чем в среднем по России.

Открывают дополнительные места и на Камчатке.

В Псковской области борются с новой вспышкой заболевания – ее очагом стал один из региональных пансионатов.

Тем временем, в Севастополе снимают блокпосты на въездах. Количество машин, которые не пустили в город накануне, упало в семь раз, задача выполнена, заявили власти. В самом Севастополе по-прежнему действуют жесткие ограничения.

В Новгородской области первыми в стране решили продлить режим нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября. Причем требования к работе различных организаций ужесточат, а часть – закроют.

Накануне в России выявили 40 402 новых случая коронавиурса, скончались 1 155 пациентов, передает Радио Маяк.