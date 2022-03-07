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В Самарской области подтверждено за сутки 2905 случаев COVID-19

7 марта 2022 13:41
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В Самарской области подтверждено за сутки 2905 случаев COVID-19

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12513, нарастающим итогом 5973537. Такие данные на 7 марта приводит оперштаб.
Подтверждено за сутки 2905 случаев COVID-19:
- 1743 в г. Самара
- 149 в Волжском районе
- 129 в г. Тольятти
- 99 в г. Сызрань
- 74 в г. Новокуйбышевск
- 63 в г. Отрадный
- 54 в г. Похвистнево
- 51 в г. Кинель
- 48 в Богатовском районе
- 48 в Красноармейском районе
- 43 в Пестравском районе
- 43 в Челно-Вершинском районе
- 41 в г. Чапаевск
- 41 в Кошкинском районе
- 41 в Похвистневском районе
- 40 в Елховском районе
- 34 в Приволжском районе
- 33 в Клявлинском районе
- 26 в г. Жигулевск
- 26 в г. Октябрьск
- 26 в Красноярском районе
- 9 в Сызранском районе
- 6 в Нефтегорском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Шигонском районе
- 4 в Алексеевском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Сергиевском районе
2606 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 299 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 351509 случаев коронавируса.
Скончались 7211 человек (нарастающим итогом), в том числе 14 за сутки.

Теги: В центре внимания Коронавирус

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