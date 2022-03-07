В Самарской области подтверждено за сутки 2905 случаев COVID-19

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Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12513, нарастающим итогом 5973537. Такие данные на 7 марта приводит оперштаб.

Подтверждено за сутки 2905 случаев COVID-19:

- 1743 в г. Самара

- 149 в Волжском районе

- 129 в г. Тольятти

- 99 в г. Сызрань

- 74 в г. Новокуйбышевск

- 63 в г. Отрадный

- 54 в г. Похвистнево

- 51 в г. Кинель

- 48 в Богатовском районе

- 48 в Красноармейском районе

- 43 в Пестравском районе

- 43 в Челно-Вершинском районе

- 41 в г. Чапаевск

- 41 в Кошкинском районе

- 41 в Похвистневском районе

- 40 в Елховском районе

- 34 в Приволжском районе

- 33 в Клявлинском районе

- 26 в г. Жигулевск

- 26 в г. Октябрьск

- 26 в Красноярском районе

- 9 в Сызранском районе

- 6 в Нефтегорском районе

- 5 в Большеглушицком районе

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Шигонском районе

- 4 в Алексеевском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Сергиевском районе

2606 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 299 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 351509 случаев коронавируса.

Скончались 7211 человек (нарастающим итогом), в том числе 14 за сутки.