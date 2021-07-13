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В Самарской области могут вввести антиковидные ограничения для фудкортов

13 июля 2021 11:09
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В Самарской области могут вввести антиковидные ограничения для фудкортов и учреждений

На ближайших заседаниях оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Самарской области обсудят возможность введения новых ограничений в связи с ростом заболеваемости. В частности, речь идет о мерах в отношении ряда организаций и проведения мероприятий.

Как рассказали в пресс-службе региональных властей, по предложению Роспотребнадзора в губернии могут ограничить работу фудкортов. Не исключено, что скоро им придется работать только навынос. Еще одна мера может коснуться учреждений и организаций, предоставляющих услуги населению. Предлагается установить для них формат приема по предварительной записи.

Также в Самарской области могут усилить контроль за соблюдением гражданами масочного режима, а в общественных местах предлагают запретить развлекательные мероприятия.

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла во всех возрастных группах населения. 66% заразившихся сейчас лечатся дома, остальные госпитализированы. Среди пациентов госпиталей с COVID-19 и подозрением на него 13,8% находятся в тяжелом состоянии, 80,8% - в состоянии средней тяжести. 55,5% госпитализированных требуется кислородная поддержка.

В регионе на сегодняшний день свободны 650 коек для таких больных. Дополнительные смогут развернуть в течение 5 дней в том случае, если коек останется 400, пишет Самру.ру.

Теги: коронавирус ограничения ФУДКОРТ

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