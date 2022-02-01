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В Самаре со 2 февраля все учреждения дополнительного образования перейдут на дистанционное обучение

1 февраля 2022 21:45
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На карантин закрыто 14 самарских школ полностью и 1629 классов - по причине ОРВИ и заболевания коронавирусной инфекцией. 

Оперштаб по коронавирусу: в Самаре со 2 февраля все учреждения дополнительного образования перейдут на дистанционное обучение.

«Со 2 февраля до особого распоряжения на дистанционный формат обучения переходят все учреждения дополнительного образования Самары. Изменения касаются как групповых, так и индивидуальных занятий», - подчеркнула глава Самары Елена Лапушкина.

Общеобразовательные учреждения принимают решения о переходе на дистант самостоятельно в зависимости от эпидемиологической обстановки. В настоящий момент на карантин закрыто 14 самарских школ полностью и 1629 классов - как по причине ОРВИ и заболевания коронавирусной инфекцией. 

Особое внимание уделяется контролю соблюдения социальной дистанции и масочного режима в торговых, офисных центрах, банках и в общественном транспорте. Вплоть до остановки движения при отказе пассажиров использовать средства индивидуальной защиты. Продолжается контроль соблюдения самоизоляции больными, которые находятся на амбулаторном лечении с диагнозом Covid-19.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Коронавирус

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