В Самаре кракена боятся меньше, чем омикрона

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Новый штамм коронавируса со зловещим мифическим названием «кракен» пугает только 12% самарцев. Самые бесстрашные — антипрививочники. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

2 из 3 самарцев не боятся нового штамма коронавируса, нескольких носителей которого уже зафиксировали в России. «Каждый последующий штамм абсолютно любого вируса более заразен, но менее летален», — комментируют респонденты. Боятся «кракена» только 12%. Чуть больше тех, кто сейчас опасается нового штамма, — среди горожан старше 45 лет (13%).



Больше респондентов, испытывающих опасения заразиться «кракеном», среди граждан, которые прививались от ковида ранее, чем 6 месяцев назад (20%). Среди горожан, вакцинированных от COVID-19 менее полугода назад, таковых 9%. Антипрививочники — самые бесстрашные: только 6% из них боятся «кракена».



Время проведения: 12—13 января 2023 года