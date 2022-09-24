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В России зафиксировали 111 смертей из-за ковида за сутки. Это максимум с 12 мая

24 сентября 2022 13:45
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В России зафиксировали 111 смертей из-за ковида за сутки. Это максимум с 12 мая

Число летальных исходов из-за ковида в России за сутки возросло на 111, это максимум с 12 мая. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее зафиксировали 104 смерти, всего с начала пандемии - 386 662.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло за сутки на 51 269 против 53 335 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 20 746 163 случая заражения.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 58 412 против 57 625 днем ранее, до 19 710 599, пишет ТАСС.

 

Теги: Коронавирус

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