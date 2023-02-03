В России выявлен второй случай заражения вариантом коронавируса «кракен»,

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В России был выявлен второй случай заражения вариантом коронавируса «кракен», болезнь у пациента протекает в легкой форме. Об этом заявили «Ленте.ру» в пресс-службе Роспотребнадзора.

В службе уточнили, что материал для исследования был получен из Республики Тыва. Заразившийся переносит инфекцию без тяжелых клинических последствий.

Представители Роспотребнадзора заверили, что продолжают вести постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса с загрузкой сведений в национальную базу данных VGARus, где уже размещены 228 тысяч геномных последовательностей.

Первый случай заражения вариантом COVID-19 «кракен» выявили в Пензенской области 12 января.