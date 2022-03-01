В России утвердили новые эпидрекомендации на фоне снижения заболеваемости COVID-19

114

С учетом снижения заболеваемости COVID-19 и распространения штамма коронавируса «Омикрон» Роспотребнадзор во вторник, 1 марта, утвердил новые эпидемиологические рекомендации.

В частности, ведомство рекомендовало отменить нормы по заполняемости кинотеатров, театров, концертных залов и музеев, а также общепита, пишут "Известия".

«Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма «Омикрон», рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», — уточняется в сообщении.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».