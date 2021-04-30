В России начали выпускать вакцину для животных против Сovid-19

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Научный институт Россельхознадзора начал выпускать вакцину "Карнивак-ков" для животных против COVID-19. Максимальный объем выпуска может составить 3 млн доз в месяц, а в перспективе может быть увеличен до 5 млн, сообщила ТАСС советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

Партия произведённого препарата уже забронирована и в кратчайшие сроки будет направлена в ряд городов и регионов – в том числе в Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Крым, Иркутск, Рязань, Челябинск, Тверь.

По словам Мелано, Россельхознадзор готовит регистрацию вакцины для животных в ЕС. Интерес к ней проявили компании из Германии, Греции, Польши, Австрии и других стран.