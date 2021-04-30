Я нашел ошибку
Главные новости:
Главу Тольятти поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Николай Ренц вступил в должность мэра Тольятти
В Самаре один автомобиль помешал другому и тот врезался в дерево
В Самаре один автомобиль помешал другому и тот врезался в дерево
В "Жигулевской долине" будет создан Стартап-холл для студентов
В "Жигулевской долине" будет создан Стартап-холл для студентов
Греция продлила до 14 мая разрешение на въезд максимум 4 тыс россиян в неделю
Греция продлила до 14 мая разрешение на въезд максимум 4 тыс россиян в неделю
В России начали выпускать вакцину для животных против Сovid-19
В России начали выпускать вакцину для животных против Сovid-19
Коллективный договор Т Плюс признан одним из лучших в Самарской области
Коллективный договор «Т Плюс» признан одним из лучших в Самарской области
Эксперты рассказали, где и как можно жарить шашлык
Эксперты рассказали, где и как можно жарить шашлык
Россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение в конце мая
Россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение в конце мая
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.38
-0.56
EUR 90.15
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Десятиклассники Новокуйбышевска принимают участие в профориентационной акции «Формула будущего»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В России начали выпускать вакцину для животных против Сovid-19

30 апреля 2021 13:50
64
В России начали выпускать вакцину для животных против Сovid-19

Научный институт Россельхознадзора начал выпускать вакцину "Карнивак-ков" для животных против COVID-19. Максимальный объем выпуска может составить 3 млн доз в месяц, а в перспективе может быть увеличен до 5 млн, сообщила ТАСС советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

Партия произведённого препарата уже забронирована и в кратчайшие сроки будет направлена в ряд городов и регионов – в том числе в Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Крым, Иркутск, Рязань, Челябинск, Тверь.

По словам Мелано, Россельхознадзор готовит регистрацию вакцины для животных в ЕС. Интерес к ней проявили компании из Германии, Греции, Польши, Австрии и других стран.

Теги: вакцина животные коронавирус Сovid-19

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Для удобства жителей работают круглосуточные прививочные кабинеты.
29 апреля 2021, 17:13
Прививку от COVID-19 сделал 300-тысячный житель региона
Для удобства жителей работают круглосуточные прививочные кабинеты. Здравоохранение
433
В Самаре заболели 80 человек.
29 апреля 2021, 16:05
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре заболели 80 человек. Здравоохранение
461
В Самарской области за сутки на 29 апреля еще 176 человек заболели коронавирусом
29 апреля 2021, 13:00
В Самарской области за сутки на 29 апреля еще 176 человек заболели коронавирусом
За сутки еще 6 человек умерли Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
426
В центре внимания
Главу Тольятти поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
30 апреля 2021  14:09
Николай Ренц вступил в должность мэра Тольятти
Политика
24
Новый Дворец спорта в Самаре будет носить имя Владимира Высоцкого
30 апреля 2021  09:26
Новый Дворец спорта в Самаре будет носить имя Владимира Высоцкого
Спорт
190
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
30 апреля 2021  09:20
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
В стране
183
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
29 апреля 2021  13:58
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
Благоустройство
397
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
29 апреля 2021  13:48
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
Экономика
566
Весь список