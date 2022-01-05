В регионе выявлены 216 новых случаев коронавирусной инфекции

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5 января в регионе подтверждено 216 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 81 в г. Самара

- 46 в г. Тольятти

- 16 в г. Сызрань

- 12 в Волжском районе

- 7 в г. Жигулевск

- 6 в Ставропольском районе

- 6 в Приволжском районе

- 6 в Богатовском районе

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в г. Кинель

- 3 в г. Отрадный

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в г. Чапаевск

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Борском районе

201 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 15 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 201273 случая коронавируса.

Скончались 6360 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 57, 63, 67, 70 лет, мужчина 58 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 61 года, мужчины 57, 71, 76, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы

мужчины 54, 56 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

женщины 60, 67 лет;

мужчины 77, 83 лет;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 199,19, по стране - 214,39.

​​Коэффициент летальности в области - 3,16, в стране - 2,96.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 11052, нарастающим итогом 4997559.

Фото: оперштаб СО