В регионе выявлены 216 новых случаев коронавирусной инфекции

5 января в регионе подтверждено 216 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 81 в г. Самара
- 46 в г. Тольятти
- 16 в г. Сызрань
- 12 в Волжском районе
- 7 в г. Жигулевск
- 6 в Ставропольском районе
- 6 в Приволжском районе
- 6 в Богатовском районе
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в г. Кинель
- 3 в г. Отрадный
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в г. Чапаевск
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Борском районе
201 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 15 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 201273 случая коронавируса.
Скончались 6360 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 57, 63, 67, 70 лет, мужчина 58 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 61 года, мужчины 57, 71, 76, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы
мужчины 54, 56 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
женщины 60, 67 лет;
мужчины 77, 83 лет;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 199,19, по стране - 214,39.
Коэффициент летальности в области - 3,16, в стране - 2,96.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 11052, нарастающим итогом 4997559.
Фото: оперштаб СО