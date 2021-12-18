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18 декабря в регионе подтверждено 593 случая новой коронавирусной инфекции:

- 219 в г. Самаре

- 205 в г. Тольятти

- 24 в г. Новокуйбышевск

- 18 в Волжском районе

- 15 в г. Жигулевск

- 13 в Сергиевском районе

- 10 в Ставропольском районе

- 9 в г. Чапаевск

- 9 в г. Сызрань

- 8 в Нефтегорском районе

- 7 в Кинельском районе

- 7 в г. Кинель

- 6 в г. Похвистнево

- 5 в Похвистневском районе

- 5 в Борском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Большеглушицком районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Шигонском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в г. Отрадный

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Сызранском районе

477 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 116 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 6038 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчины 67, 72, 79, 85, 93 лет, женщина 59 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 57, 63, 70, женщина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 43, 71, 84 лет;

женщины 67, 78 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

женщина 76 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;

мужчины 64, 71, 73, 91 года;

женщина 86 лет, мужчина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 189,1, по стране - 202,86.

​​Коэффициент летальности в области - 3,12, в стране - 2,91.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14916, нарастающим итогом 4771461.

Фото pixabay