18 декабря в регионе подтверждено 593 случая новой коронавирусной инфекции:
- 219 в г. Самаре
- 205 в г. Тольятти
- 24 в г. Новокуйбышевск
- 18 в Волжском районе
- 15 в г. Жигулевск
- 13 в Сергиевском районе
- 10 в Ставропольском районе
- 9 в г. Чапаевск
- 9 в г. Сызрань
- 8 в Нефтегорском районе
- 7 в Кинельском районе
- 7 в г. Кинель
- 6 в г. Похвистнево
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в Борском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Большеглушицком районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Шигонском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в г. Отрадный
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Сызранском районе
477 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 116 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Скончались 6038 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчины 67, 72, 79, 85, 93 лет, женщина 59 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 57, 63, 70, женщина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 43, 71, 84 лет;
женщины 67, 78 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
женщина 76 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;
мужчины 64, 71, 73, 91 года;
женщина 86 лет, мужчина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 189,1, по стране - 202,86.
Коэффициент летальности в области - 3,12, в стране - 2,91.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14916, нарастающим итогом 4771461.
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