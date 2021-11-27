В оперштабе сообщили о заболевших короновирусом в Самарской области за 26 и 27 ноября

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27 ноября в регионе подтверждено 1056 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 378 в г. Самара

- 280 в г. Тольятти

- 74 в Кинель-Черкасском районе

- 34 в г. Сызрань

- 31 в г. Новокуйбышевск

- 29 в г. Жигулевск

- 26 в Красноярском районе

- 23 в Нефтегорском районе

- 17 в Сергиевском районе

- 15 в г. Кинель

- 15 в г. Отрадный

- 15 в г. Чапаевск

- 13 в г. Октябрьск

- 11 в Борском районе

- 11 в Волжском районе

- 10 в Красноармейском районе

- 10 в Ставропольском районе

- 10 в Шигонском районе

- 8 в Богатовском районе

- 7 в Большеглушицком районе

- 7 в Похвистневском районе

- 7 в Сызранском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 5 в Елховском районе

- 5 в Кошкинском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 3 в Приволжском районе

- 2 в Алексеевском районе

962 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 94 человека выявлено ри профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 5398 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 59, 61, 73, 77, 80 лет, мужчины 61, 64, 68, 68, 81, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 71, 77 лет, женщина 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 87 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;

женщины 66, 69, 73, 74, 77, 80, 90 лет;

женщины 66, 70, 72, 79, 85, 91 года, мужчина 67 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 46 лет, страдавший инфекционным заболеванием;

мужчина 71 года, женщина 66 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 169,06, по стране - 185,98.

​​Коэффициент летальности в области - 3,05, в стране - 2,85.

26 ноября в регионе подтверждено 1184 случая новой коронавирусной инфекции:

- 418 в г. Самара

- 300 в г. Тольятти

- 60 в Кинель-Черкасском районе

- 58 в г. Сызрань

- 38 в Волжском районе

- 46 в г. Чапаевск

- 40 в г. Отрадный

- 27 в Ставропольском районе

- 24 в г. Похвистнево

- 22 г. Новокуйбышевск

- 15 в Красноярском районе

- 15 в г. Жигулевск

- 14 в Нефтегорском районе

- 12 в Сызранском районе

-10 в Борском районе

- 9 в Хворостянском районе

- 9 в Большеглушицком районе

- 9 в Богатовском районе

- 8 в Кошкинском районе

- 6 в Похвистневском районе

- 6 в Алексеевском районе

- 6 в Октябрьске

- 5 в Большечерниговском районе

- 5 в Исаклинском районе

- 5 в Шигонском районе

- 5 в Безенчукском районе

- 5 в Шенталинском районе

- 4 в Пестравском районе

- 3 в Красноармейском районе

1117 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 67 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 5365 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 59, 66, 74, 77, 82, 90 лет;

женщины 66, 70, 76, 79 лет, мужчины 66, 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 59, 61, 70, 73, 80, 83, 88 лет, мужчины 64, 68, 69, 72, 77, 81, 81, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

мужчины 44, 47, 70, 79, 86 лет;

женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 168, 02, по стране - 185,13.

​​Коэффициент летальности в области - 3,05, в стране - 2,84.

Фото: оперштаб СО



