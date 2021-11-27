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В оперштабе сообщили о заболевших короновирусом в Самарской области за 26 и 27 ноября

27 ноября 2021 15:07
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27 ноября в Самаре заболели 378 человек.

27 ноября в регионе подтверждено 1056 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 378 в г. Самара
- 280 в г. Тольятти
- 74 в Кинель-Черкасском районе
- 34 в г. Сызрань
- 31 в г. Новокуйбышевск
- 29 в г. Жигулевск
- 26 в Красноярском районе
- 23 в Нефтегорском районе
- 17 в Сергиевском районе
- 15 в г. Кинель
- 15 в г. Отрадный
- 15 в г. Чапаевск
- 13 в г. Октябрьск
- 11 в Борском районе
- 11 в Волжском районе
- 10 в Красноармейском районе
- 10 в Ставропольском районе
- 10 в Шигонском районе
- 8 в Богатовском районе
- 7 в Большеглушицком районе
- 7 в Похвистневском районе
- 7 в Сызранском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 5 в Елховском районе
- 5 в Кошкинском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 3 в Приволжском районе
- 2 в Алексеевском районе
962 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 94 человека выявлено ри профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 5398 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 59, 61, 73, 77, 80 лет, мужчины 61, 64, 68, 68, 81, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 71, 77 лет, женщина 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 87 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;
женщины 66, 69, 73, 74, 77, 80, 90 лет;
женщины 66, 70, 72, 79, 85, 91 года, мужчина 67 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 46 лет, страдавший инфекционным заболеванием;
мужчина 71 года, женщина 66 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 169,06, по стране - 185,98.
​​Коэффициент летальности в области - 3,05, в стране - 2,85.

26 ноября в регионе подтверждено 1184 случая новой коронавирусной инфекции:

- 418 в г. Самара
- 300 в г. Тольятти
- 60 в Кинель-Черкасском районе
- 58 в г. Сызрань
- 38 в Волжском районе
- 46 в г. Чапаевск
- 40 в г. Отрадный
- 27 в Ставропольском районе
- 24 в г. Похвистнево
- 22 г. Новокуйбышевск
- 15 в Красноярском районе
- 15 в г. Жигулевск
- 14 в Нефтегорском районе
- 12 в Сызранском районе
-10 в Борском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 9 в Большеглушицком районе
- 9 в Богатовском районе
- 8 в Кошкинском районе
- 6 в Похвистневском районе
- 6 в Алексеевском районе
- 6 в Октябрьске
- 5 в Большечерниговском районе
- 5 в Исаклинском районе
- 5 в Шигонском районе
- 5 в Безенчукском районе
- 5 в Шенталинском районе
- 4 в Пестравском районе
- 3 в Красноармейском районе
1117 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 67 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 5365 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 59, 66, 74, 77, 82, 90 лет;
женщины 66, 70, 76, 79 лет, мужчины 66, 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 59, 61, 70, 73, 80, 83, 88 лет, мужчины 64, 68, 69, 72, 77, 81, 81, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
мужчины 44, 47, 70, 79, 86 лет;
женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 168, 02, по стране - 185,13.
​​Коэффициент летальности в области - 3,05, в стране - 2,84.

 

Фото:   оперштаб СО

 

Теги: Коронавирус

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