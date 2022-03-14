В Москве отменят масочный режим с 15 марта

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Масочный режим и обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы, отменяются в столице с 15 марта, передает ТАСС.

"Стабильное улучшение эпидемической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок. Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т. п. В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление", - сообщил во вторник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

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