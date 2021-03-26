В Евросоюзе начинается третья волна COVID-19

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Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС. По её словам, ситуация вызывает серьезное беспокойство. Во многих странах ЕС инфекция вновь разрастается, констатировала она. Это подчеркивает важность вакцинации, считает глава ЕК.

Как говорится в итоговом заявлении онлайн-саммита ЕС, ограничения на несущественные поездки в Евросоюзе должны сохраняться из-за серьезной ситуации с пандемией коронавируса, третья волна которой захватила Европу.

Тем не менее в документе отмечается, что странам ЕС "следует начать подготовку к выработке общего подхода к постепенному снятию ограничений, с тем чтобы обеспечить координацию усилий, когда эпидемическая ситуация позволит смягчить текущие меры", передает Радио Маяк.

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