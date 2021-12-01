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Устойчивость нового варианта коронавируса "омикрон" станет ясна минимум через две недели

1 декабря 2021 09:10
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Устойчивость нового варианта коронавируса "омикрон" станет ясна минимум через две недели

Устойчивость нового варианта коронавируса "омикрон" к иммунному ответу, вызванному вакцинами, станет ясна минимум через две недели, когда можно будет определить, сколько привитых и непривитых людей им заразились. Об этом сообщил ТАСС вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

Он отметил, что в ЮАР есть сведения только о молодых пациентах с новым штаммом, а по ним судить трудно.

По словам специалиста, есть озабоченность в связи с выявленным вариантом "омикрон", однако реальная опасность его еще не оценена, потому что число отслеженных больных не превышает одной сотни.

Изначально вариант "дельта" был недооценен, из-за чего в России сейчас ежедневно умирает до тысячи человек, сказал Нетесов.

Добавим, местом возникновения и первоначального распространения варианта "омикрон" является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР.

Теги: Коронавирус

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