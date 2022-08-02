Только 4 из 10 самарцев настораживает увеличение заболеваемости COVID-19

129

С середины июля в России стали отмечать рост заболеваемости COVID-19. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у самарцев, боятся ли они заболеть коронавирусом. В опросе приняли участие экономически активные горожане.

39% самарцев признались, что опасаются заражения коронавирусом: 5% — очень боятся, 34% — немного боятся. 61% никаких страхов по поводу заболеваемости COVID-19 не испытывают.



По данным опроса SuperJob, женщины чаще мужчин в той или иной степени опасаются за свое здоровье в разгар заболеваемости коронавируса (46% против 32% соответственно). Респонденты старше 45 лет боятся вируса чаще, чем их более молодые соотечественники (47%). Меньше всего страхов по поводу COVID-19 — у антипрививочников: лишь каждый четвертый из них боится заражения.



Россиян реже пугает статистика заболеваемости COVID-19: в декабре 2020 года 58% боялись заражения, сегодня таковых — на треть меньше, как сообщает SuperJob.



Время проведения: 29 июля — 1 августа 2022 года