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Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19

2 мая 2021 13:30
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Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19

Как сообщает оперштаб, на 2 мая в регионе подтверждено 150 случаев новой коронавирусной инфекции:


- 72 в г. Самара
- 23 в г. Тольятти
- 10 в г. Сызрань
- 9 в г.Новокуйбышевск
- 9 в г. Чапаевск
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в г. Отрадный
- 4 в Ставропольском районе
- 3 в г. Кинель
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Волжском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Шигонском районе
136 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 14 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 61823 случая коронавируса.

Скончались 1522 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 60, 73, 77, 82 лет, мужчина 66 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 70, 89 лет, мужчины 65, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 71 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 47,67, по стране - 75,93.
Коэффициент летальности в области - 2,46, в стране - 2,29. 

Теги: COVID-19 В центре внимания заболеваемость коронавирус смертность

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