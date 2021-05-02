Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19

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Как сообщает оперштаб, на 2 мая в регионе подтверждено 150 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 72 в г. Самара

- 23 в г. Тольятти

- 10 в г. Сызрань

- 9 в г.Новокуйбышевск

- 9 в г. Чапаевск

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в г. Отрадный

- 4 в Ставропольском районе

- 3 в г. Кинель

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Волжском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Шигонском районе

136 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 14 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 61823 случая коронавируса.



Скончались 1522 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 60, 73, 77, 82 лет, мужчина 66 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 70, 89 лет, мужчины 65, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 71 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 47,67, по стране - 75,93.

Коэффициент летальности в области - 2,46, в стране - 2,29.