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США не устраивают выводы экспертов ВОЗ о причинах пандемии коронавируса

24 декабря 2022 10:35
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США не устраивают выводы экспертов ВОЗ о причинах пандемии коронавируса

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США не устраивают выводы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о причинах возникновения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«США не устраивают выводы комиссии экспертов ВОЗ о причинах возникновения пандемии новой коронавирусной инфекции. Очевидно, они хотели бы иметь более лояльный и контролируемый инструмент для расследования вспышек инфекционных заболеваний», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что по этой причине американская неправительственная организация выступила с идеей создать объединённый механизм расследования биологических инцидентов под эгидой ООН.

Кириллов отметил, что в перспективе США хотят иметь механизм, который позволит  Западу «назначать» виновных по своему усмотрению», пишет РТ.

Теги: Коронавирус

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