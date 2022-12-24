США не устраивают выводы экспертов ВОЗ о причинах пандемии коронавируса

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США не устраивают выводы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о причинах возникновения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«США не устраивают выводы комиссии экспертов ВОЗ о причинах возникновения пандемии новой коронавирусной инфекции. Очевидно, они хотели бы иметь более лояльный и контролируемый инструмент для расследования вспышек инфекционных заболеваний», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что по этой причине американская неправительственная организация выступила с идеей создать объединённый механизм расследования биологических инцидентов под эгидой ООН.

Кириллов отметил, что в перспективе США хотят иметь механизм, который позволит Западу «назначать» виновных по своему усмотрению», пишет РТ.