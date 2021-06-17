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Собянин: столичные власти находятся очень близко к ужесточению мер по борьбе с COVID-19

17 июня 2021 21:40
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По его словам, главное сейчас — провести вакцинацию среди работников сферы услуг и транспорта.

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с рестораторами заявил, что столичные власти находятся очень близко к ужесточению мер по борьбе с COVID-19, передает РИА Новости.

"Мы находимся очень близко к более жестким решениям (временным, но жестким решениям) по ограничениям", — заявил он.

По его словам, главное сейчас — провести вакцинацию среди работников сферы услуг и транспорта.

"Ситуация разворачивается просто у нас на глазах: по предварительным данным, завтра уже будет более девяти тысяч заболевших в Москве. Такого показателя у нас не было, и это очень плохо, что большой процент вновь выявленных — это люди, которые госпитализируются буквально в течение нескольких дней", — подчеркнул он.

Если раньше обострение болезни у пациентов происходило на 10-14 день, то сейчас тяжелые симптомы проявляются на пятые сутки.

По последним данным оперштаба, в столице за сутки выявили 6195 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировали 1854 пациентов.

Власти города объявили в Москве дни с 15 по 19 июня нерабочими и ввели дополнительные ограничения. Помимо этого, глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. До середины августа в таких организациях должно не менее 60 процентов сотрудников должны привиться двумя компонентами вакцины.

 

Фото: pixabay

Теги: коронавирус Сергей Собянин ужесточение мер

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