Снова скачок: 1 567 жителей Самарского региона за сутки заболели коронавирусом

На 27 января в регионе за сутки госпитализировано 208 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 19301, нарастающим итогом 5250036.
Подтверждено за сутки 1567 случаев COVID-19
- 544 в г. Самара
- 271 в г. Тольятти
- 157 в г. Кинель
- 77 в г. Сызрань
- 69 в г. Новокуйбышевск
- 68 в Кинельском районе
- 44 в г. Жигулевск
- 36 в Кинель-Черкасском районе
- 31 в г. Похвистнево
- 27 в г. Отрадный
- 27 в г. Чапаевск
- 25 в г. Октябрьск
- 23 в Красноармейском районе
- 21 в Хворостянском районе
- 21 в Нефтегорском районе
- 20 в Ставропольском районе
- 16 в Приволжском районе
- 15 в Пестравском районе
- 13 в Исаклинском районе
- 13 в Кошкинском районе
- 11 в Камышлинском районе
- 10 в Шенталинском районе
- 10 в Безенчукском районе
- 7 в Алексеевском районе
- 5 в Борском районе
- 4 в Похвистневском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Елховском районе
1313 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 254 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 213298 случаев коронавируса.
Скончались 6653 человека (нарастающим итогом), в том числе 15 за сутки.