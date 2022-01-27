Снова скачок: 1 567 жителей Самарского региона за сутки заболели коронавирусом

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На 27 января в регионе за сутки госпитализировано 208 пациентов.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 19301, нарастающим итогом 5250036.

Подтверждено за сутки 1567 случаев COVID-19

- 544 в г. Самара

- 271 в г. Тольятти

- 157 в г. Кинель

- 77 в г. Сызрань

- 69 в г. Новокуйбышевск

- 68 в Кинельском районе

- 44 в г. Жигулевск

- 36 в Кинель-Черкасском районе

- 31 в г. Похвистнево

- 27 в г. Отрадный

- 27 в г. Чапаевск

- 25 в г. Октябрьск

- 23 в Красноармейском районе

- 21 в Хворостянском районе

- 21 в Нефтегорском районе

- 20 в Ставропольском районе

- 16 в Приволжском районе

- 15 в Пестравском районе

- 13 в Исаклинском районе

- 13 в Кошкинском районе

- 11 в Камышлинском районе

- 10 в Шенталинском районе

- 10 в Безенчукском районе

- 7 в Алексеевском районе

- 5 в Борском районе

- 4 в Похвистневском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Елховском районе

1313 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 254 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 213298 случаев коронавируса.

Скончались 6653 человека (нарастающим итогом), в том числе 15 за сутки.