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Система использования QR-кодов показывает эффективность, заболеваемость Ковидом снижается — об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он также сообщил, что темпы вакцинации выросли за последнюю неделю на 6%. Глава правительства Михаил Мишустин призвал глав регионов взять процесс под личный контроль. "Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной", – отметил премьер.

"Надо убеждать людей делать прививку. Только так можно прервать цепочку заболеваемости. Особенно важно, чтобы вакцинировались люди старшего возраста, – сказал Мишустин. За минувшую неделю от Ковида привились более 3-х миллионов двухсот тысяч человек, это хороший результат, считает глава Минздрава

"Заболеваемость Ковидом в стране не снижается среди людей старше 65 лет", – заявила в свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила о важности вакцинации старшего поколения. Попова также заявила об эффективности принимаемых в России мер для борьбы с инфекцией.

Заболеваемость Ковидом в Москве снижается вторую неделю. Своевременная вакцинация, соблюдение масочного режима и период нерабочих дней вместе дали положительный эффект. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. Так, в Москве за сутки выявили 3.789 новых случаев Ковида. По стране – более 38.500 заражений. Смертность остается на рекордных значениях – за сутки от коронавируча умерли 1.211 человек.

И сегодня же Совет Госдумы рассмотрел правительственные законопроекты о введении QR-кодов на транспорте и в ряде общественных мест. Документы решено направить в регионы, Совет федерации, Общественную и Счетную палаты для обсуждения до 14 декабря, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. С этого понедельника ряд регионов уже расширили список мест, где нужно предъявить QR-код, передает Радио Маяк.