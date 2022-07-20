Самарцев просят не забывать про ковид-безопасность

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Роспотребнадзор напоминает, что несмотря на отмену большей части ограничений и отсутствие резкого роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, риски распространения COVID-19 в летний период сохраняются.

В связи с этим рекомендуем не забывать о простых мерах предосторожности. Эти же меры помогут вам, вашим друзьям и близким снизить риски заражения другими респираторными заболеваниями, в том числе гриппом.