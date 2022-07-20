Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре могут ввести Face Pay для оплаты проезда в общественном транспорте
В Самаре могут ввести Face Pay для оплаты проезда в общественном транспорте
До 23 июля в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс
До 23 июля в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс
Минпромторг поддержал идею заморозки транспортного налога при покупке российского авто
Минпромторг поддержал идею заморозки транспортного налога при покупке российского авто
Самарцев просят не забывать про ковид-безопасность
Самарцев просят не забывать про ковид-безопасность
Каким будет проект «Билет в будущее» в 2022 году?
Каким будет проект «Билет в будущее» в 2022 году?
В Самаре увеличено количество авиарейсов до Еревана
В Самаре увеличено количество авиарейсов до Еревана
Строительство канатной дороги в Самаре под большим вопросом
Строительство канатной дороги в Самаре под большим вопросом
Продолжается регистрация зрителей на Молодежный форум ПФО «iВолга»
Продолжается регистрация зрителей на Молодежный форум ПФО «iВолга»
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.56
-1.27
EUR 57.15
-0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
В Самаре состоялись соревнования по мини-футболу
В Самаре на площади Куйбышева пройдёт фестиваль «Ярмарка вкусов», приуроченный к Дню работника торговли
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Самарцев просят не забывать про ковид-безопасность

20 июля 2022 13:40
99
Самарцев просят не забывать про ковид-безопасность

Роспотребнадзор напоминает, что несмотря на отмену большей части ограничений и отсутствие резкого роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, риски распространения COVID-19 в летний период сохраняются.

В связи с этим рекомендуем не забывать о простых мерах предосторожности. Эти же меры помогут вам, вашим друзьям и близким снизить риски заражения другими респираторными заболеваниями, в том числе гриппом.

  1. При плохом самочувствии избегайте контакта с окружающими, даже если у вас отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, до тех пор, пока симптомы заболевания (насморк, боль в горле, боль в голове и конечностях, кашель, повышенная температура или лихорадка, одышка, общая слабость) не пройдут окончательно.
  2. Если вы заболели, оставайтесь дома.
  3. Не занимайтесь самолечением. Вызовите врача! Следите за своим состоянием здоровья. Если вы почувствовали, что заболеваете и симптомы болезни нарастают, немедленно обратитесь за медицинской помощью, вызовите врача на дом и следуйте его рекомендациям. Лечитесь и принимайте лекарства только по назначению врача.
  4. Регулярно проветривайте помещения (желательно в течение 30 минут). Эта мера профилактики сводит риск заражения к минимуму в пространствах, где вы находитесь вместе с другими людьми (зал ожидания, рабочее место, частные встречи дома). Наиболее эффективным способом проветривания считается сквозное проветривание, когда одновременно открыты противоположные окна. Постоянно приоткрытые окна не дают такого эффекта, потому что не позволяют обеспечить необходимый воздухообмен.
  5. Защитите себя от тяжелого течения заболевания с помощью вакцинации. Помните, что рекомендуется прививаться от COVID-19 каждые полгода, для того чтобы поддерживать необходимый уровень иммунитета для борьбы с этим коварным заболеванием.
  6. Мойте руки! Мытьё рук с мылом, простая и известная всем с раннего детства процедура, является важным элементом профилактики коронавирусной инфекции и действительно помогает сохранить здоровье.
  7. В местах массового скопления людей рекомендуется использовать маску. Это особенно важно для уязвимых категорий населения, в число которых входят люди с хроническими заболеваниями.
Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Россияне потеряли интерес к вакцинации
08 июля 2022, 11:54
Россияне потеряли интерес к вакцинации
При этом с падением числа заразившихся коронавирусом снижается и коллективный иммунитет. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1120
В Самаре за сутки заболели 30 человек.
04 июля 2022, 14:28
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре за сутки заболели 30 человек. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1215
Россия снимет ковидные ограничения на пересечение границы
04 июля 2022, 11:15
Россия снимет ковидные ограничения на пересечение границы
Вице-премьер Татьяна Голикова провела очередное заседание оперативного штаба. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1104
В центре внимания
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
20 июля 2022  13:05
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
153
В Самаре пройдет гастрономический фестиваль
20 июля 2022  11:47
В Самаре пройдет гастрономический фестиваль
262
Фестивальная поляна готовится к проведению Молодежного форума ПФО «iВолга»
20 июля 2022  09:46
Фестивальная поляна готовится к проведению Молодежного форума ПФО «iВолга»
213
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
19 июля 2022  12:21
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
313
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
18 июля 2022  13:51
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
449
Весь список