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Самарцев предупреждают: Подлинные медицинские справки нельзя купить в Интернете

8 декабря 2021 12:45
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Самарцев предупреждают: Подлинные медицинские справки нельзя купить в Интернете

В последнее время на нелегальных веб-ресурсах размещается информация о возможности приобретения справок COVID-19, в том числе от имени официальных лабораторий - круглосуточно, в день обращения, с доставкой, без анализов и обследования.

Мошенники подделывают документы медучреждений, на которые появился спрос. Приобрести поддельный документ несложно - предложений множество. Подкупают и цена - существенно ниже, чем в клинике - и сроки изготовления - всего несколько минут.

Подлинные справки на COVID-19 либо другие анализы нельзя купить в Интернете! Об известных случаях фальсификации медицинских документов необходимо сообщать в правоохранительные органы.

Полицейские напоминают, что за использование и подделку документов российское законодательство предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет, ареста на 4–6 месяцев или лишения свободы сроком до двух лет.

Теги: Коронавирус

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