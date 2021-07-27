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Самарские студенты-медики помогут считать вакцинированных от COVID-19

27 июля 2021 10:54
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Самарские студенты-медики помогут считать вакцинированных от COVID-19

Для ускорения ввода данных в систему учета привитых жителей области, к этой работе станут привлекать волонтеров из числа студентов-медиков. К такому решению пришли на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом 26 июля.

На сегодняшний день в Самарской области привиты первым компонентом более 753 тысяч человек, из них завершили вакцинацию свыше 553 тысяч. По предварительным оценкам, область приблизилась к 50% охвату вакцинацией. В Камышлинском и Хворостянском районах уже привито 60% процентов жителей.

В области увеличился процент больных, нуждающихся в стационарной помощи: соотношение амбулаторных и госпитализированных пациентов с коронавирусом и подозрением на него сейчас составляет 60% и 40%, в то время как осенью-зимой прошлого года удавалось добиться 80% к 20%.

В госпитали попадают пациенты, уже требующие интенсивной терапии. Растет расход медицинского кислорода. Это свидетельство того, что усиливается тяжесть течения заболевания.
В госпиталях лечится почти 3 тысячи пациентов с коронавирусом и подозрением на него, за прошедшую неделю общее количество стационарных пациентов увеличилось на 400 человек.

В среднем ежедневно госпитализируется около 220 человек. Об этом доложил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Госпитальная база на прошлой неделе пополнилась еще одним медучреждением: за два дня  развернуты 180 коек в восьмой горбольнице Самары. В ближайшие дни запланированы к вводу еще порядка 360 мест в тольяттинской городской клинической больнице №1, Сызранской центральной горбольнице и больнице Середавина в Самаре.

Согласно информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день зафиксировано 335 заболевших. Заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией также идет в рост: на 6,1 и 5,7 процентов соответственно, чем неделей ранее. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года случаев ОРВИ зафиксировано в два раза больше, а внебольничных пневмоний – во столько же меньше, пишет Обозрение.

Фото: Pixabay.com

Теги: вакцинация коронавирус

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