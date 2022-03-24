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В Самарской области продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции.
С 20 марта в Самаре работает пункт вакцинации от COVID-19 в ТЦ «ВИВА Лэнд»
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С 20 марта в Самаре работает пункт вакцинации от COVID-19 в ТЦ «ВИВА Лэнд»

24 марта 2022 18:42
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В Самарской области продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

В Самарской области продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Сделать профилактическую прививку, пройти ревакцинацию можно в любом из 200 пунктов вакцинации, развернутых в лечебно-профилактических учреждениях региона, а также в мобильных пунктах, в том числе в торговых центрах.

С 20 марта в ТЦ «ВИВА Лэнд» по адресу пр. Кирова, 147 работает прививочный пункт Самарской городской поликлиники №4 Кировского района. Пройти вакцинацию может любой желающий при предъявлении паспорта и полиса ОМС ежедневно с 11:00 до 18:00.

«Очень важно защитить себя и свою семью от COVID-19. Наши пациенты это также понимают и приходят на вакцинацию. Ежедневно пункт посещают до 25 человек, — отметил главный врач Самарской городской поликлиники №4 Кировского района Юрий Чернышов. — В центр может прийти любой желающий — не только жители Самары и Самарской области, но и гости региона».

Перед прививкой пациента осматривают врачи поликлиники. Специалисты измеряют давление, температуру, пульс, функцию внешнего дыхания. После осмотра медработники направляют пациента на прививку, а затем в течение получаса наблюдают за его состоянием.

Специалисты напоминают, что после перенесенного заболевания через полгода необходимо сделать прививку, так как к этому времени уровень антител существенно снижается, а вакцинация поможет укрепить защиту организма от заражения и тяжелого течения заболевания.

Информация о работе прививочных пунктов в ТЦ

Самара:

ТЦ «Гудок»
ул. Красноармейская, 131
11.00 – 18.00 ежедневно
2 этаж

ТЦ «Аврора»
ул. Аэродромная, 47
11.00 – 18.00 ежедневно
2 этаж

ТРК  «Космопорт»
ул. Дыбенко, 30, магазин «Леруа Мерлен»
10.00 – 18.00 ежедневно
1 этаж

ТРК «Вива Лэнд»
проспект Кирова, 147
10.00 – 18.00 ежедневно
2 этаж
 
Тольятти:

ТЦ «Русь на Волге»
ул. Революционная, 52А
11.00 – 20.00 ежедневно
1 этаж

ТЦ «Парк Хаус»
Автозаводское шоссе, 6
11.00 – 19.00 ежедневно
1 этаж

Теги: Акценты

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