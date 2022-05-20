Ряд российских фармкомпаний приостановили производство вакцин от коронавируса

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Ряд российских фармацевтических компаний приостановили производство вакцин от коронавируса "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак", сообщили опрошенные ТАСС представители отрасли. Например, "Биокад" в 2022 году не получала заказов на производство вакцины "Спутник V", на складе компании хранится более 20 млн доз препарата.

"Заказы на производство вакцины в 2022 году не поступали, на данный момент на складе хранится более 20 млн доз с ограниченным сроком годности, которые остаются невостребованными, в связи с чем выпуск вакцины остановлен", - рассказали в пресс-службе "Биокад".

"Герофарм" в текущем году не получала заказ на производство вакцины "Эпиваккорона", сказали в пресс-службе компании. Там напомнили, что в 2021 году запрос на производство формировался Минздравом РФ и "Национальной иммунобиологической компанией". "Герофарм" со своей стороны выполнила все обязательства в соответствии с полученными заказами, подчеркнули в компании.

"Биннофарм групп" с начала 2022 года также не получала заказ на производство "Спутника V", вакцины в стране достаточно, сообщал ранее генеральный директор компании Рустем Муратов. Как рассказал первый заместитель генерального директора, директор дивизиона "Вакцины" компании "Нанолек" Максим Стецюк, производитель не получал заявок от Минздрава РФ на изготовление вакцины "Ковивак" с декабря 2021 года. Он сообщил, что компания произвела около 500 тыс. доз вакцины, еще порядка 2,5 млн доз выпустил центр Чумакова.

Фото: оперштаб СО