Россия снимет ковидные ограничения на пересечение границы

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Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее в связи с распространением COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Вице-премьер Татьяна Голикова провела очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщает РИА Новости.

Ранее оперативным штабом в связи с улучшением эпидемической ситуации было принято решение об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта, уточнили в оперштабе.