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Роспотребнадзор рекомендовал сохранить из ограничений только обязательное ношение масок в помещениях и усиленную дезинфекцию

1 марта 2022 14:22
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Ведомство обновило методические рекомендации по профилактике коронавируса в связи со значительным снижением заболеваемости.

Роспотребнадзор в новых методических рекомендациях по профилактике коронавируса рекомендовал в условиях распространения омикрон-штамма сохранить только обязательное ношение масок в помещениях и усиленную дезинфекцию. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

"Указанные рекомендации касаются различных отраслей экономики, актуальны для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлены с учетом мнения ученых и опыта других стран. Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма "омикрон", рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение приняли с учетом значимого снижения заболеваемости и высокого распространения варианта "омикрон" среди здоровых лиц без клинических симптомов. При этом в ведомстве отмечают, что руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ даны поручения держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусной инфекции.

 

Фото:    Артем Геодакян/ТАСС

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