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Роспотребнадзор попросил продлить действие COVID-ограничений в Самарской области

2 ноября 2021 10:53
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Роспотребнадзор попросил продлить действие COVID-ограничений в Самарской области

Управление Роспотребнадзора по Самарской области дало рекомендации по коронавирусным ограничениям. По мнению главы ведомства Светланы Архиповой, некоторые из них нужно продлить, некоторые — ужесточить.

Сейчас в Самарской области действует локдаун, который ввели 25 октября из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом, а также из-за высокого процента заполненности коечного фонда, отведенного для COVID-пациентов. Постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Действовать локдаун будет до 7 ноября 2021 года включительно. В этот период запретили работать фитнес-клубам, бассейнам, салонам красоты, массажным и спа-салонам, театрам, музеям и другим учреждениям культуры Самарской области, так как они не являются предприятиями непрерывного цикла.

Рестораны, бары и фуд-корты работают только навынос. Школы досрочно ушли на осенние каникулы, в детских садах организуют дежурные группы.

Для прохода в ТЦ, в отдельно стоящие гипермаркеты, такие как «Лента», гипермаркет «Магнит», «Леруа Мерлен», «Ашан» и так далее, нужно предъявлять один из двух документов: QR-код или справку о перенесенном заболевании, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Проверяют QR-коды и паспорта охранники торговых объектов. И это довольно сильно изменило ТЦ — посмотрите наш фоторепортаж.

Губернатор уже утвердил коронавирусные правила на период после завершения локдауна. Мы публиковали полный список. Однако его дополнили обязательной самоизоляцией граждан старше 60 лет, которые не сделали прививку от COVID.

— Высокий прирост заболеваемости — почти на 30% — отмечен на этой неделе среди людей старшего поколения. При том что доля людей пенсионного возраста среди заболевших — 25,4%. Это по-прежнему основная группа риска. Коллеги, прекрасно понимаю, какой резонанс имеет наше решение по обязательной самоизоляции невакцинированных — подчеркиваю: невакцинированных — граждан 60+. Но это решение абсолютно оправдано и продиктовано заботой о здоровье людей, — прокомментировал глава регионального правительства Виктор Кудряшов.

Но, судя по результатам последнего заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Самарской области, коронавирусных запретов и правил будет еще больше, пишет 63.ру.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова рекомендовала продлить запрет на любые очные массовые мероприятия после окончания нерабочих дней, а также рассмотреть возможность расширения перечня учреждений, доступ граждан в которые возможен только при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании.

Причиной, по словам Светланы Архиповой, стал резкий рост показателей заболеваемости коронавирусом. Плюс 38% за неделю.

— Рост отмечается во всех возрастных группах. Причем наибольший — среди детей до года, 1–6 лет. Поэтому крайне важно обеспечить разобщение детей со сверстниками, ограничить их контакты с родственниками. Наибольшие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения за неделю зафиксированы среди жителей 15–17 лет, 30–49 лет и старше 65 лет, — доложила Светлана Архипова.

По ее словам, в структуре заболевших в процентном соотношении увеличилась доля работников офисов, банков, торговли продовольственными товарами, здравоохранения, образования, транспорта, промышленных предприятий.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в свою очередь сообщил, что большинство больных коронавирусом лечатся на дому. Их обеспечивают лекарствами по 5 схемам.

— В ковидный госпитальный фонд планируется ввести еще 371 место за эту неделю. Таким образом, он составит более 8580 мест. Это более 40% всего госпитального фонда Самарской области. Среди стационарных пациентов более 19% — тяжелые и крайне тяжелые, а подавляющее большинство (71%) средней тяжести. Почти 60% пациентов госпиталей — кислородозависимы, — рассказал Армен Бенян.

При этом власти придумали, как разгрузить машины скорой помощи. К организации перевозки пациентов с COVID-19 привлекали отдельные машины. 13 уже приступили к работе в Тольятти, Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани. На штабе решили, что в ближайшее время дополнительно приобретут автомобили «Лада-Ларгус».

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров Коронавирус

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