на месте обрушения подъезда в Белгороде найден 12-й погибший

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Спасатели нашли ещё одного погибшего под завалами на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде, число жертв достигло 12.

«Найден ещё один погибший. Всего 12 тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде», — сообщает МЧС России.

Ранее из-под завалов в Белгороде спасатели извлекли тела ещё троих погибших, в том числе двоих детей, сообщает МЧС России.

Перед этим глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что трое мирных жителей погибли в результате очередного обстрела Белгорода со стороны ВСУ, пишет РТ.