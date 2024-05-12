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Госдума 20 мая начнет публичное обсуждение налоговой реформы

12 мая 2024 21:45
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Госдума 20 мая начнет публичное обсуждение налоговой реформы

Госдума 20 мая начнет обсуждение предложений о донастройке налоговой системы, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Есть просьба бизнеса, регионов, муниципалитетов, чтобы эти решения принять в весеннюю сессию с тем, чтобы налогоплательщики и бюджетополучатели могли лучше подготовиться к внедрению этой системы с 1 января следующего года", – отметил депутат.

Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поручил донастроить налоговую систему, чтобы она стала более справедливой и обеспечила выполнение соцобязательств государства. "В первую очередь это растущие социальные расходы", – пояснил Макаров.

При этом налоговая система должна оставаться стабильной с тем, чтобы ее основные положения не изменились в ближайшие шесть лет, заключил депутат, пишет Смотрим.

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